Российский муфтий призвал отменить санкции в условиях пандемии

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно отменить санкции и объединить усилия стран мира для поиска вакцины против Нужно отменить санкции и объединить усилия стран мира для поиска вакцины против COVID-19 , заявил в понедельник РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов

"Мы призываем все страны мира объединить свой интеллектуальный, научный, весь созидательный потенциал для создания вакцины и преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - сказал Крганов.

Он призвал лидеров государств, международных организаций и религиозных конфессий "реальными действиями, основанными на сострадании и милосердии", способствовать совместному поиску вакцины. В частности, муфтий предложил отменить санкции.

"В условиях текущей нестабильности необходимо приложить усилия для прекращения войн и конфликтов, отмены санкций. Нужно остановить давление на страны: в первую очередь от этого страдают простые люди", - подчеркнул Альбир Крганов.

В начале мая папа Римский Франциск призвал объединить усилия различных стран, чтобы в рамках международного сотрудничества создать необходимые вакцины и средства для преодоления пандемии COVID-19. По его словам, важно обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, "которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение".