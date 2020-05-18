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Религия и мировоззрение
2020-05-18T17:38
https://ria.ru/20200518/1571630812.html
Российский муфтий призвал отменить санкции в условиях пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40815/95/408159534_0:241:3073:1969_1036x0_80_0_0_0e57e8ea27281fedaf3c1d1ecfad2d16.jpg
РИА Новости

Российский муфтий призвал отменить санкции в условиях пандемии

17:19 18.05.2020 (обновлено: 17:38 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВидеомост Москва - Симферополь на тему: "Ситуация с правами человека в Крыму"
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Нужно отменить санкции и объединить усилия стран мира для поиска вакцины против COVID-19, заявил в понедельник РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.
"Мы призываем все страны мира объединить свой интеллектуальный, научный, весь созидательный потенциал для создания вакцины и преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса", - сказал Крганов.
Он призвал лидеров государств, международных организаций и религиозных конфессий "реальными действиями, основанными на сострадании и милосердии", способствовать совместному поиску вакцины. В частности, муфтий предложил отменить санкции.
"В условиях текущей нестабильности необходимо приложить усилия для прекращения войн и конфликтов, отмены санкций. Нужно остановить давление на страны: в первую очередь от этого страдают простые люди", - подчеркнул Альбир Крганов.
Сотрудник НИИ в лаборатории
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В начале мая папа Римский Франциск призвал объединить усилия различных стран, чтобы в рамках международного сотрудничества создать необходимые вакцины и средства для преодоления пандемии COVID-19. По его словам, важно обеспечить всемирный доступ к основным технологиям, "которые позволят каждому инфицированному человеку в любой части света получить необходимое медицинское лечение".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАльбир КргановВ мире
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