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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:14
https://ria.ru/20200518/1571630402.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 6,1 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 6,1 тысячи

17:14 18.05.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за минувшие сутки выросло на 78, до 6138, всего умерли 217 человек, сообщил в понедельник госсекретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.
Ранее власти Молдавии сообщили о 6060 зарегистрированных случаях коронавируса, 211 из которых стали летальными.
"Еще 78 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6138. Всего 2445 человек были вылечены, а 217 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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