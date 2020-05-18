Число зараженных коронавирусом в Молдавии превысило 6,1 тысячи

КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за минувшие сутки выросло на 78, до 6138, всего умерли 217 человек, сообщил в понедельник госсекретарь министерства здравоохранения Константин Рымиш.

Ранее власти Молдавии сообщили о 6060 зарегистрированных случаях коронавируса, 211 из которых стали летальными.

"Еще 78 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 6138. Всего 2445 человек были вылечены, а 217 скончались из-за COVID-19", - сказал Рымиш.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.