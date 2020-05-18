"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"

По его словам, "Сила Сибири — 2" должен стать основой для экспорта 50 миллиардов кубометров газа ежегодно через Монголию в Китай, при этом сырье с Ямала планируют поставлять также в Европу.

При этом в конце декабря 2019-го открыли участок магистрального газопровода по восточному маршруту "Сила Сибири" протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. По нему транспортируют сырье из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строительство "Силы Сибири" заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.