"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "Газпром" начал работы по проекту газопровода "Сила Сибири — 2", заявил председатель правления компании Алексей Миллер.
По его словам, "Сила Сибири — 2" должен стать основой для экспорта 50 миллиардов кубометров газа ежегодно через Монголию в Китай, при этом сырье с Ямала планируют поставлять также в Европу.
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Цель проекта — соединить западную газотранспортную инфраструктуру с восточной частью России, а также обеспечить газом Восточную Сибирь, добавил Миллер.
В 2015 году "Газпром" и китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках газа в КНР по западному маршруту. Оно предусматривает строительство новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы. В конце марта Владимир Путин на встрече с Алексеем Миллером согласился дать поручение о начале проектно-изыскательских работ для "Силы Сибири — 2".
При этом в конце декабря 2019-го открыли участок магистрального газопровода по восточному маршруту "Сила Сибири" протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. По нему транспортируют сырье из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строительство "Силы Сибири" заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.
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