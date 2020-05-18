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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-18T17:11
https://ria.ru/20200518/1571630075.html
Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1036x0_80_0_0_23eac64cef8441e6e848b6ccd12da193.jpg
РИА Новости

Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя

17:11 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя . Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Запад, обвиняя Москву в помехах при продлении трансграничной помощи Сирии, забывает, что сам санкциями ухудшает гуманитарную ситуацию в САР, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Заседание по обсуждению ситуации в Сирии состоится в ООН на этой неделе. Срок действия резолюции СБ ООН2165 о механизме трансграничной помощи САР истекает в июле 2020 года. В последний раз она продлевалась в январе при условии сокращения с четырех до двух пунктов пропуска гуманитарной помощи в Сирию, включая переход Эль-Ярубия. Российская и сирийские стороны, говоря о необходимости закрытия этого перехода, отмечают, что через него поставляются не столько гуманитарные грузы, сколько оружие для курдских сил и оказание помощи по этим каналам никак не координируется с официальным Дамаском.
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"Нас много в чем обвиняют. И не только по Сирии. К сожалению, это часть войны. Войны информационной", - сказал Небензя изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о западных обвинениях в адрес РФ, что сокращение пунктов пропуска ухудшает гуманитарную ситуацию в Сирии.
"Мы понимали, что зимой условия в Идлибе были тяжелые и люди без ТГМ (трансграничный механизм помощи Сирии - ред.) могли не выжить. Мы руководствовались гуманитарными соображениями и согласились на продление механизма на северо-западе в январе. Поэтому обвинять Россию не в чем. Мы будем объективно смотреть на ситуацию", - сказал Небензя.
"Кстати, об объективности. Наши партнеры предпочитают не замечать, что их санкции против Дамаска ведут к тому, что сирийские власти не могут закупать необходимое медицинское оборудование",- подчеркнул постпред РФ.
При этом он обратил внимание, что такие гуманитарные организации, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, МККК и ряд других работают на территории Сирии и сотрудничают с властями. Как подчеркнул Небензя, такая координация с властями страны-реципиента помощи закреплена в документах ООН.
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