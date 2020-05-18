Западу не в чем обвинять Россию по вопросу помощи Сирии, заявил Небензя

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Запад, обвиняя Василий Небензя. Запад, обвиняя Москву в помехах при продлении трансграничной помощи Сирии , забывает, что сам санкциями ухудшает гуманитарную ситуацию в САР, заявил в понедельник постпред РФ при ООН

Заседание по обсуждению ситуации в Сирии состоится в ООН на этой неделе. Срок действия резолюции СБ ООН2165 о механизме трансграничной помощи САР истекает в июле 2020 года. В последний раз она продлевалась в январе при условии сокращения с четырех до двух пунктов пропуска гуманитарной помощи в Сирию, включая переход Эль-Ярубия. Российская и сирийские стороны, говоря о необходимости закрытия этого перехода, отмечают, что через него поставляются не столько гуманитарные грузы, сколько оружие для курдских сил и оказание помощи по этим каналам никак не координируется с официальным Дамаском.

"Нас много в чем обвиняют. И не только по Сирии. К сожалению, это часть войны. Войны информационной", - сказал Небензя изданию "Коммерсант", отвечая на вопрос о западных обвинениях в адрес РФ, что сокращение пунктов пропуска ухудшает гуманитарную ситуацию в Сирии.

"Мы понимали, что зимой условия в Идлибе были тяжелые и люди без ТГМ (трансграничный механизм помощи Сирии - ред.) могли не выжить. Мы руководствовались гуманитарными соображениями и согласились на продление механизма на северо-западе в январе. Поэтому обвинять Россию не в чем. Мы будем объективно смотреть на ситуацию", - сказал Небензя.

"Кстати, об объективности. Наши партнеры предпочитают не замечать, что их санкции против Дамаска ведут к тому, что сирийские власти не могут закупать необходимое медицинское оборудование",- подчеркнул постпред РФ.