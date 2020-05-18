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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:04
https://ria.ru/20200518/1571629706.html
Правительство профинансирует помощь "Вектора" странам в борьбе с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564160991_0:104:3096:1846_1036x0_80_0_0_3bdf731b6dbe2573a12da343566e74bc.jpg
РИА Новости

Правительство профинансирует помощь "Вектора" странам в борьбе с COVID-19

17:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство России выделило Роспотребнадзору более 94 миллиона рублей для финансирования расходов Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" на производство средств диагностики коронавируса для помощи странам Европы, Азии и Африки, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"... связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 211,63 тысячи рублей", - говорится в документе.
Также МИДу поручено проинформировать правительства государств-получателей о принятом решении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Правительство РФ
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