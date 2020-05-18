Правительство профинансирует помощь "Вектора" странам в борьбе с COVID-19

"Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"... связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 211,63 тысячи рублей", - говорится в документе.