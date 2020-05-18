Правительство профинансирует помощь "Вектора" странам в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство России выделило Роспотребнадзору более 94 миллиона рублей для финансирования расходов Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" на производство средств диагностики коронавируса для помощи странам Европы, Азии и Африки, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Выделить в 2020 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"... связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 94 211,63 тысячи рублей", - говорится в документе.
Также МИДу поручено проинформировать правительства государств-получателей о принятом решении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.