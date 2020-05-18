Калининградская прокуратура проверит ситуацию с выплатами медикам

КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Калининградской области проверяет обеспечение стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Калининградской области организованы проверки по вопросу обеспечения стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи. По результатам проверок будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, выплаты по двум федеральным постановлениям и одному региональному до 12 мая получили 1332 работника. В соответствии с изменениями в постановлении правительства РФ № 484 доплата указанным в этом документе категориям также произведена в полном объеме.

"Всего за март-апрель выплачено 62,9 миллиона рублей, в том числе 14,8 миллиона - доплата в связи с изменениями, внесенными на днях в постановление правительства РФ №484. Выплачено все", - сообщили журналистам в оперштабе.

Всего в Калининградской области выявлено 978 случаев заражения COVID-19 у жителей региона, из них 383 человека выздоровели, умерли 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.