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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:00
https://ria.ru/20200518/1571629486.html
Калининградская прокуратура проверит ситуацию с выплатами медикам
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РИА Новости

Калининградская прокуратура проверит ситуацию с выплатами медикам

17:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Прокуратура Калининградской области проверяет обеспечение стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи, которые работают с пациентами с коронавирусом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой Калининградской области организованы проверки по вопросу обеспечения стимулирующими выплатами врачей, медперсонала, водителей скорой помощи. По результатам проверок будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования в случаях нарушений прав", - говорится в сообщении.
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По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, выплаты по двум федеральным постановлениям и одному региональному до 12 мая получили 1332 работника. В соответствии с изменениями в постановлении правительства РФ № 484 доплата указанным в этом документе категориям также произведена в полном объеме.
"Всего за март-апрель выплачено 62,9 миллиона рублей, в том числе 14,8 миллиона - доплата в связи с изменениями, внесенными на днях в постановление правительства РФ №484. Выплачено все", - сообщили журналистам в оперштабе.
Всего в Калининградской области выявлено 978 случаев заражения COVID-19 у жителей региона, из них 383 человека выздоровели, умерли 18. Под медицинским наблюдением находятся 2,3 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКалининградская областьОбщество
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