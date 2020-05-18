В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам

"У нас вопрос по выплатам не ставился с самого начала, как мы сюда зашли работать, у нас это не основной вопрос. Мы работаем, это наша специальность, наша обязанность работы. На сегодняшний день, выплаты перечислены всем сотрудникам, кто работает, кто уже "вышел" из госпиталя на карантин. Всем сотрудникам стимулирующие выплаты за апрель и май месяцы были произведены. Проблем нет. Суммы открыты, мы получили все выплаты, как оно и должно быть", - цитирует пресс-служба Дмитриева.