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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:55
https://ria.ru/20200518/1571629210.html
В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Бурятии рассказали о ситуации с выплатами медикам

16:55 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Медицинские работники, обслуживающий персонал и водители, работающие с больными коронавирусной инфекцией в больницах Бурятии, получают положенные стимулирующие выплаты, сообщает минздрав республики.
"16-17 мая согласно новому Постановлению №678 от 15 мая 2020 г. был произведен перерасчет и начислены стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19... Средства сотрудникам были перечислены вечером 17 мая", - говорится в сообщении.
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По словам заведующего "ковидного госпиталя" ГАУЗ "Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко" Анатолия Дмитриева, выплаты перечислены всем сотрудникам - тем, кто работает с инфицированными, и тем, кто ушел на карантин.
"У нас вопрос по выплатам не ставился с самого начала, как мы сюда зашли работать, у нас это не основной вопрос. Мы работаем, это наша специальность, наша обязанность работы. На сегодняшний день, выплаты перечислены всем сотрудникам, кто работает, кто уже "вышел" из госпиталя на карантин. Всем сотрудникам стимулирующие выплаты за апрель и май месяцы были произведены. Проблем нет. Суммы открыты, мы получили все выплаты, как оно и должно быть", - цитирует пресс-служба Дмитриева.
По данным минздрава, число выявленных зараженных коронавирусом в Бурятии на 18 мая составляет 973.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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