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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:54
https://ria.ru/20200518/1571629096.html
Нижегородские власти предложили новые меры поддержки транспортной отрасли
https://cdn23.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:129:3069:1855_1036x0_80_0_0_7e3cab1ade9505096cec812afad958c3.jpg
РИА Новости

Нижегородские власти предложили новые меры поддержки транспортной отрасли

16:54 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Вид на Нижегородский кремль и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Предприятия общественного транспорта включены в перечень наиболее пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции.
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"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин одобрил предложения регионального министерства транспорта о дополнительных мерах поддержки транспортных предприятий региона, работающих на регулярных муниципальных и межмуниципальных маршрутах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что муниципалитеты предпринимают меры поддержки предприятий пассажирского транспорта, однако в сложившейся ситуации их недостаточно. "Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне - это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ и выплату заработной платы. Кроме того, часть средств планируется направить предприятиям за организацию бесплатного проезда медицинских работников, сотрудников силовых ведомств, Роспотребнадзора и волонтеров, которые помогают пожилым людям в период коронавируса", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его словам, предусмотрена и компенсация расходов на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции. Совокупные расходы регионального бюджета на эти цели оцениваются в целом в 507,6 миллиона рублей.
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Как пояснили в региональном минтрансе, в апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло значительное снижение пассажиропотока общественного транспорта из-за мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. Наземным транспортом стали пользоваться на 72,8% пассажиров меньше. В связи с режимом нерабочих дней и предписанием Роспотребнадзора о соблюдении дистанции между пассажирами существенно снизились доходы предприятий, работающих в сфере общественного транспорта. Именно поэтому решено оказать им поддержку в виде частичной компенсации убытков.
"Сейчас практически все автопредприятия исполняют взятые на себя обязательства. Автобусы выходят на маршруты в соответствии со свидетельством на право регулярных перевозок, несмотря на дефицит финансовых средств. Мы обязаны сохранить транспортное обслуживание населения, поэтому разработали перечень мер по поддержке пассажирских предприятий", - заявил Никитин.
В минтрансе сообщили, что перевозчики, в деятельности которых в период коронавируса не выявлено серьезных нарушений, также могут претендовать на региональную меру поддержки - отмену в 2020 году транспортного налога.
"Помимо этого, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки. Планируется, что на пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей за километр, на городских маршрутах - с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля. На эти цели до конца текущего года предлагается направить еще 105 миллионов рублей после внесений изменений в региональный бюджет", - отмечается в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЧкаловскНижегородская областьСаровОбщество
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