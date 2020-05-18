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2020-05-18T16:53
https://ria.ru/20200518/1571629042.html
Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве
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РИА Новости

Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве

16:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МУРМАНСК, 18 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему главе одного из министерств Мурманской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального УМВД.
"В полицию поступила информация о возможной причастности к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), бывшего руководителя одного из министерств региона. По месту его проживания 14 мая были проведены обыски, в ходе которых изъято имущество, документы и технические средства. В этот же день мужчина был задержан", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время экс-чиновнику предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщали о возможном задержании бывшего министра здравоохранения региона. В УМВД не сообщили фамилию обвиняемого, а также суть деяний, в которых его подозревают.
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