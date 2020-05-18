Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве

"В полицию поступила информация о возможной причастности к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере), бывшего руководителя одного из министерств региона. По месту его проживания 14 мая были проведены обыски, в ходе которых изъято имущество, документы и технические средства. В этот же день мужчина был задержан", - говорится в сообщении.