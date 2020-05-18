Россиянин поделился в сети опытом перелета из Франции в Австрию

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянин Кирилл Рубинский, который живет в Европе, Россиянин Кирилл Рубинский, который живет в Европе, поделился на своей странице в соцсети опытом перелета из Парижа в Вену.

"В Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с негативным тестом на COVID-19, — пишет он. – Тем, у кого теста не было (российский и французский не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за сумму в 190 евро сделать его в аэропорту, предварительно зарезервировав время".

Он уточняет, что путешествовать из Франции в Австрию можно только по уважительной причине, и без ее письменного подтверждения на рейс не посадят и не поселят в отеле. В его случае необходимость перелета была обусловлена бизнесом.

По его словам, на стойке регистрации внимательно проверяют приглашение — без него не выдают посадочный талон. На паспортном контроле просят повторно предъявить приглашение и бумагу, подтверждающую постоянное место жительства (например, счет за воду/электричество). Все в масках.

"На контроле безопасности очень длинная очередь, так как пассажиры стоят в двух метрах друг от друга, и работает один пропускной пункт, — описывает Кирилл. — В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному: один вышел, а когда снова сел — другой встал и пошел".

Также, по его словам, питание бизнес и эконом класса сделали одинаковым: выдают сэндвичи в пластике и воду. После приземления пассажиры сидят на своих местах, пока стюардесса не объявляет, что можно встать. Покидают борт по секциям, в итоге выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50 процентов лайнера требуется семь автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из них высадка происходит по одному человеку. Специальный контролер проверяет, правильно ли надета маска и соблюдается ли дистанция.