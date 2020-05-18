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Туризм
2020-05-18T18:38
https://ria.ru/20200518/1571628872.html
Россиянин поделился в сети опытом перелета из Франции в Австрию
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563999904_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_9f3dfbefb5c4562c39c9a0e76af2eb59.jpg
РИА Новости

Россиянин поделился в сети опытом перелета из Франции в Австрию

18:38 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянин Кирилл Рубинский, который живет в Европе, поделился на своей странице в соцсети опытом перелета из Парижа в Вену.
"В Австрии с этой недели ослабили карантин и обещали принимать всех европейцев с негативным тестом на COVID-19, — пишет он. – Тем, у кого теста не было (российский и французский не принимаются, только немецкий или швейцарский), предлагали за сумму в 190 евро сделать его в аэропорту, предварительно зарезервировав время".
Он уточняет, что путешествовать из Франции в Австрию можно только по уважительной причине, и без ее письменного подтверждения на рейс не посадят и не поселят в отеле. В его случае необходимость перелета была обусловлена бизнесом.
По его словам, на стойке регистрации внимательно проверяют приглашение — без него не выдают посадочный талон. На паспортном контроле просят повторно предъявить приглашение и бумагу, подтверждающую постоянное место жительства (например, счет за воду/электричество). Все в масках.
"На контроле безопасности очень длинная очередь, так как пассажиры стоят в двух метрах друг от друга, и работает один пропускной пункт, — описывает Кирилл. — В салоне самолета вставать и ходить в туалет возможно только по одному: один вышел, а когда снова сел — другой встал и пошел".
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Также, по его словам, питание бизнес и эконом класса сделали одинаковым: выдают сэндвичи в пластике и воду. После приземления пассажиры сидят на своих местах, пока стюардесса не объявляет, что можно встать. Покидают борт по секциям, в итоге выход из самолета А320 занимает час. На выгрузку заполненного на 50 процентов лайнера требуется семь автобусов, чтобы поддерживать санитарную дистанцию. Из них высадка происходит по одному человеку. Специальный контролер проверяет, правильно ли надета маска и соблюдается ли дистанция.
На паспортном контроле нужно ответить на вопросы: кто вы, зачем приехали, есть ли приглашение, где будете жить. Очередь, по словам Рубинского, огромная, но движется быстро, так как работают все окошки контроля. Магазины и кафе закрыты. Если тест на коронавирус приходится делать в аэропорту, то полиция отправляет в отель на время ожидания результатов.
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