Власти объяснили, как данные оштрафованных москвичей могли попасть в Сеть

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Данные нарушителей карантина в Данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов самими оштрафованными, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что паспортные данные нарушителей карантина в Москве оказались в открытом доступе на сайтах оплаты штрафов. Найти их можно по уникальному идентификатору начислений.

"Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через " Почту России " и адресовано конкретному лицу", - рассказал Данчиков.

По его словам, так называемая утечка данных может произойти только при выкладывании в сеть скриншотов постановлений, где указан уникальный номер, а подобрать номер вручную, по его мнению, практически невозможно.

"Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", - отметил Данчиков.