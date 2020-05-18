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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T17:05
https://ria.ru/20200518/1571628739.html
Власти объяснили, как данные оштрафованных москвичей могли попасть в Сеть
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:0:2391:1345_1036x0_80_0_0_6128d3d3ca9aeaac85958c6122288331.jpg
РИА Новости

Власти объяснили, как данные оштрафованных москвичей могли попасть в Сеть

17:05 18.05.2020
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CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Данные нарушителей карантина в Москве могли попасть в открытый доступ после публикации скриншотов самими оштрафованными, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что паспортные данные нарушителей карантина в Москве оказались в открытом доступе на сайтах оплаты штрафов. Найти их можно по уникальному идентификатору начислений.
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"Обязанность контролирующих органов, равно как и других органов исполнительной власти города Москвы, рассматривающих дела об административных правонарушениях, отправлять в информационную систему данные о начислении административного штрафа. При этом порядок направления и объем информации регламентирован нормами действующего законодательства. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, оно направляется заказным письмом через "Почту России" и адресовано конкретному лицу", - рассказал Данчиков.
По его словам, так называемая утечка данных может произойти только при выкладывании в сеть скриншотов постановлений, где указан уникальный номер, а подобрать номер вручную, по его мнению, практически невозможно.
"Выкладывание в сеть скриншотов постановлений, содержащих УИН штрафа, личное дело каждого, что не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", - отметил Данчиков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлавное контрольное управление г. МосквыМоскваОбщество
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