В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3387

"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились. Один человек сегодня скончался. На сегодняшний день вирусом заразились 3387 человек, 2055 вылечились, 1333 продолжают лечение", - сказала Гараева на брифинге.