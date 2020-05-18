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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:48
https://ria.ru/20200518/1571628656.html
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3387
https://cdn22.img.ria.ru/images/156289/16/1562891611_0:220:3076:1951_1036x0_80_0_0_2e04611fbe7ebed26abfb0d500eda476.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 3387

16:48 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ПесняБаку
Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Баку. Архивное фото
БАКУ, 18 мая – РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане достигло 3387, за сутки вирус выявлен у 113 человек, число жертв COVID-19 достигло 40, сообщила в понедельник представитель оперативного штаба при кабмине Ягут Гараева.
"В Азербайджане выявлено еще 113 случаев заражения коронавирусом, 40 человек вылечились. Один человек сегодня скончался. На сегодняшний день вирусом заразились 3387 человек, 2055 вылечились, 1333 продолжают лечение", - сказала Гараева на брифинге.
Она уточнила, что с начала пандемии проведено 235910 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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