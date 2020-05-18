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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:44
https://ria.ru/20200518/1571628331.html
Из Бухареста в понедельник вывезли более 20 россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

Из Бухареста в понедельник вывезли более 20 россиян

16:44 18.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет в небе над Москвой. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рейс компании "Аэрофлот" вывез в Россию из Бухареста 21 россиянина, сообщили в понедельник в посольстве РФ в Румынии.
"Восемнадцатого мая из румынского аэропорта им. Анри Коандэ вылетел вывозной рейс AFL2061 по маршруту София - Бухарест - Санкт-Петербург - Москва. В Бухаресте на борт поднялся 21 человек. Сотрудниками консульского отдела посольства была оказана все необходимая помощь и поддержка нашим гражданам. Выражаем благодарность компании "Петротел-Лукойл" за предоставленные средства индивидуальной защиты для наших граждан, сотрудникам представительства ПАО "Аэрофлот" в Румынии, а также всем, задействованным в организации рейса", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
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Ранее российское посольство в Болгарии сообщило, что из Софии этим рейсом вылетели 100 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаАэрофлотМоскваБухарестШереметьево (аэропорт)В мире
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