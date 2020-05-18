Из Бухареста в понедельник вывезли более 20 россиян

"Восемнадцатого мая из румынского аэропорта им. Анри Коандэ вылетел вывозной рейс AFL2061 по маршруту София - Бухарест - Санкт-Петербург - Москва. В Бухаресте на борт поднялся 21 человек. Сотрудниками консульского отдела посольства была оказана все необходимая помощь и поддержка нашим гражданам. Выражаем благодарность компании "Петротел-Лукойл" за предоставленные средства индивидуальной защиты для наших граждан, сотрудникам представительства ПАО "Аэрофлот" в Румынии, а также всем, задействованным в организации рейса", - говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Ранее российское посольство в Болгарии сообщило, что из Софии этим рейсом вылетели 100 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.