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2020-05-18T17:19
https://ria.ru/20200518/1571627318.html
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
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РИА Новости

"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19

16:42 18.05.2020 (обновлено: 17:19 18.05.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, заразившаяся коронавирусом, рассказала о лечении.
Депутат отметила, что находится в больнице уже седьмой день.
Самой неприятной процедурой, по ее словам, являются уколы противотромбозного препарата, которые делаются в живот.

"Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", — написала Пушкина в Instagram.

В России за весь период эпидемии выявлено более 290 тысяч случаев заражения, 2722 человека скончались, 70 209 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оксана ПушкинаГосдума РФОбщество
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