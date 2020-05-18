Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T16:38
https://ria.ru/20200518/1571627174.html
Жителя Алтайского края будут судить за истязание шестерых детей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

Жителя Алтайского края будут судить за истязание шестерых детей

16:38 18.05.2020
503
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель села Хмелевка Заринского района Алтайского края пойдет под суд за истязание шестерых несовершеннолетних детей, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным следствия, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака.
Отмечается, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Обвиняемый бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.
Помимо истязания детей, в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, при этом угрожая ей убийством. Также в марте 2020 года он угрожал убить свою знакомую.
Автомобиль полиции
Вчера, 14:01
Под Волгоградом мужчина после ссоры с сожительницей порезал ее детей
Следователи в Алтайском крае также установили, что обвиняемый в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.
Мужчина обвиняется по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "угроза убийством", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.
Полицейский
Вчера, 08:36
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
1010121
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль полиции
Под Волгоградом мужчина после ссоры с сожительницей порезал ее детей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Полицейский
В Башкирии подросток избил мужчину, вылившего воду на шумящих детей
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Пешеходы в Камергерском переулке в Москве
Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Жителям 44 российских регионов запретили заходить в леса
Эмблема на форме сотрудника полиции
Экс-министру Мурманской области предъявили обвинение в мошенничестве
Монеты номиналом один, пять и десять рублей, банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Названы профессии, у которых в пандемию выросли зарплаты
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Кировской области пропал четырехлетний мальчик
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния