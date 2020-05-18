Жителя Алтайского края будут судить за истязание шестерых детей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель села Хмелевка Заринского района Алтайского края пойдет под суд за истязание шестерых несовершеннолетних детей, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным следствия, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака.
Отмечается, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Обвиняемый бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.
Помимо истязания детей, в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, при этом угрожая ей убийством. Также в марте 2020 года он угрожал убить свою знакомую.
Следователи в Алтайском крае также установили, что обвиняемый в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.
Мужчина обвиняется по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "угроза убийством", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.