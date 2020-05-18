Жителя Алтайского края будут судить за истязание шестерых детей

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель села Хмелевка Заринского района Житель села Хмелевка Заринского района Алтайского края пойдет под суд за истязание шестерых несовершеннолетних детей, сообщается на сайте СК РФ.

По предварительным данным следствия, у неоднократно судимого мужчины находились на воспитании шесть детей, трое из которых - дети сожительницы от предыдущего брака.

Отмечается, что с августа 2018 года по декабрь 2019 года мужчина "беспричинно истязал малолетних, используя малозначительные поводы". Обвиняемый бил детей руками, ногами и различными предметами. Сейчас дети проживают в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, поскольку их родная мать скончалась в январе 2020 года.

Помимо истязания детей, в ноябре 2019 года мужчина ударил свою сожительницу металлической кочергой, при этом угрожая ей убийством. Также в марте 2020 года он угрожал убить свою знакомую.

Следователи в Алтайском крае также установили, что обвиняемый в ноябре 2019 года незаконно приобрел и хранил марихуану массой 147 граммов в высушенном состоянии.

Мужчина обвиняется по статьям "причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего", "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", "угроза убийством", "незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Заринского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.