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2020-05-18T16:38
https://ria.ru/20200518/1571627131.html
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

16:38 18.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.
"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также шаги после пандемии. Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты обсудили также региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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