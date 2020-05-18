Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также шаги после пандемии. Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.