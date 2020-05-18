Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также ситуацию в Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.
"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, а также шаги после пандемии. Кроме того, была обсуждена ситуация в Сирии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президенты обсудили также региональные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества.
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