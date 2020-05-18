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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:36
https://ria.ru/20200518/1571626990.html
Мишустин: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом

16:35 18.05.2020 (обновлено: 00:36 19.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве.
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Мишустин отметил, что режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости.

Рано снимать ограничения

Вместе с тем он отметил, что ситуация остается непростой. Премьер заявил, что как только появится возможность снять ограничения для пожилых людей, это будет сделано.
"Мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал глава правительства.
Тем не менее, по его словам, 27 регионов с низким приростом числа больных уже готовы к постепенному смягчению режимов ограничений.
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В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
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