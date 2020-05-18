Мишустин: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

"По самым осторожным оценкам, динамика позитивная", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве.

Мишустин отметил, что режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости.

Рано снимать ограничения

Вместе с тем он отметил, что ситуация остается непростой. Премьер заявил, что как только появится возможность снять ограничения для пожилых людей, это будет сделано.

"Мы должны быть уверены на 100%, что их жизни и здоровью ничто не угрожает", - сказал глава правительства.

Тем не менее, по его словам, 27 регионов с низким приростом числа больных уже готовы к постепенному смягчению режимов ограничений.

В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 умерли.