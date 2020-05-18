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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:34
https://ria.ru/20200518/1571626903.html
В Швейцарии за сутки выявили десять новых случаев коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Швейцарии за сутки выявили десять новых случаев коронавируса

16:34 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество новых случаев заражений COVID-19 за сутки в Швейцарии составило 10 человек, всего с момента вспышки в стране заболело 30 597 человек, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 18 мая за сутки в стране было зарегистрировано 10 новых заражений (15 накануне), скончавшихся нет. Таким образом, общее число заболевших составило 30 597 человек, скончалось 1603 человек.
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Как отмечается, всего в стране проведено 345 760 тестов (3401 за сутки) на выявление COVID-19, из них позитивный результат выявлен в 11%. Самыми зараженными кантонами остаются Во (5498 заболевших), Женева (5188 человек), Цюрих (3472 человек) и Тичино (3251 человек).
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТичино (кантон)Здоровье - ОбществоЖенева (город)ШвейцарияЦюрихВ мире
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