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2020-05-18T16:44
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В Нигерии не менее 20 человек погибли при нападении боевиков
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РИА Новости

В Нигерии не менее 20 человек погибли при нападении боевиков

16:34 18.05.2020 (обновлено: 16:44 18.05.2020)
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© AP Photo / Ben CurtisВоенные и полиция Нигерии
Военные и полиция Нигерии
© AP Photo / Ben Curtis
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. По меньшей мере 20 мирных жителей погибли, еще 14 получили ранения при нападении радикальной группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс.
Как передает агентство, нападение произошло в воскресенье. Боевики открыли огонь из противотанковых гранатометов по деревне Гаджиганна в штате Борно.
"Боко Харам" нанесла вчера удар по Гаджиганне при помощи РПГ (реактивных противотанковых гранатометов) и убила 20 человек. 14 человек получили серьезные ранения и несколько зданий были разрушены в ходе нападения", - приводит агентство слова главы местной группировки ополчения Бабакура Коло.
В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам", также известная как "Западноафриканская провинция исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ). Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на военную кампанию против нее, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.
Солдаты армии Нигера
10 мая, 20:54
В Нигере при нападении боевиков погибли 20 человек
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Боко ХарамКамерунЧадНигерВ мире
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