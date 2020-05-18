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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:33
https://ria.ru/20200518/1571626840.html
В Якутии прокуратура проверит сообщения о задержке выплат медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543682_0:338:3038:2047_1036x0_80_0_0_7865a67d3e19fe3ba777c31a49386f77.jpg
РИА Новости

В Якутии прокуратура проверит сообщения о задержке выплат медикам

16:33 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 18 мая – РИА Новости. Прокуратура проверяет медучреждения Якутии, где лечат больных коронавирусом, на предмет задержки стимулирующих выплат сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам.
"Проверками, в том числе по сообщениям средств массовой информации, охвачены все учреждения здравоохранения, предоставляющие медицинскую помощь больным коронавирусной инфекцией. При выявлении нарушений будут незамедлительно приниматься исчерпывающие меры реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав", - рассказали в прокуратуре.
Также в ведомстве отметили, что по результатам ранее проведенных проверок приняты меры реагирования по фактам несвоевременной выплаты региональных стимулирующих доплат на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. "В настоящее время выплаты произведены в полном объеме", - отметили в пресс-службе.
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В свою очередь зампред правительства Якутии, заместитель председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Ольга Балабкина заявила в Telegram, что 17-18 мая всем, кому полагается, перерасчет и аванс за май переведены.
Ранее СУСК РФ по Якутии начало доследственную проверку из-за сообщений об отсутствии выплат медработникам, задействованным в борьбе с Covid-19 в трех городах республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)КоронавирусыОбщество
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