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Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США
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РИА Новости

Россия осталась на втором месте по добыче нефти в мире после США

16:52 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия в марте 2020 года вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,575 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте - Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
По данным JODI, добыча в РФ в марте снизилась к февралю на 36 тысяч баррелей в день, или на 0,3%. США нарастили добычу на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,926 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,733 миллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с февралем на 0,5%.
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Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте вырос в месячном выражении на 1,6%, до 7,391 миллиона баррелей в сутки, из США - снизился на 3,5%, до 3,577 миллиона баррелей. Данные по России JODI не указывает. В феврале РФ экспортировала 4,819 миллиона баррелей нефти в сутки, а в январе - 5,054 миллиона, следует из данных организации.
Переработка на НПЗ США сократилась в марте на 3,9% в сравнении с предыдущим месяцем, до 15,244 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка опустилась на 11%, до 1,968 миллиона баррелей в день. Переработка на НПЗ РФ уменьшилась на 0,25% с уровня предыдущего месяца и составила 6,052 миллиона баррелей в сутки.
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РоссияСаудовская АравияСШАЭкономика
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