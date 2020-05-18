В Дагестане предложили организовать пропуск азербайджанцев через границу

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил организовать переходы с обсерваторами через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения коронавируса.
"У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят. Со стороны России — в Азербайджан. Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан, допустим, переходят с одной стороны границы на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.
Он отметил, что 15 суток необходимо, чтобы две недели люди посидели на обсервацию, а один день нужен на санитарную обработку.
"Я полагаю, что это будет помогать избежать распространения инфекции, и в тоже время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс", - добавил Васильев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.