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2020-05-18T17:11
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В Дагестане предложили организовать пропуск азербайджанцев через границу
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РИА Новости

В Дагестане предложили организовать пропуск азербайджанцев через границу

16:31 18.05.2020 (обновлено: 17:11 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил организовать переходы с обсерваторами через границу граждан России и Азербайджана для недопущения распространения коронавируса.
"У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят. Со стороны России — в Азербайджан. Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан, допустим, переходят с одной стороны границы на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", - сказал Васильев.
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Он отметил, что 15 суток необходимо, чтобы две недели люди посидели на обсервацию, а один день нужен на санитарную обработку.
"Я полагаю, что это будет помогать избежать распространения инфекции, и в тоже время это поставит ситуацию в управляемый системный процесс", - добавил Васильев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ВасильевВладимир ПутинАзербайджанОбщество
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