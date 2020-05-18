В РПЦ призвали переболевших COVID-19 сдавать кровь

"Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Главное условие: донор сам должен ранее переболеть COVID-19… Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени", - написал Легойда в своем Telegram-канале.