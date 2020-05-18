Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-05-18T16:56
https://ria.ru/20200518/1571626594.html
В РПЦ призвали переболевших COVID-19 сдавать кровь
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515456_0:505:2741:2047_1036x0_80_0_0_005ff73ad6a9b5d626accf62e51d9414.jpg
РИА Новости

В РПЦ призвали переболевших COVID-19 сдавать кровь

16:30 18.05.2020 (обновлено: 16:56 18.05.2020)
242
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал переболевших коронавирусом сдавать плазму крови для помощи больным.
"Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Главное условие: донор сам должен ранее переболеть COVID-19… Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, в Москве не хватает плазмы крови, а "еще предстоит сделать запас на случай ухудшения ситуации".
Медицинские работники одевают защитные костюмы и маски в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
4 мая, 18:29Религия и мировоззрение
Епископ: священники РПЦ готовы ехать к больным COVID-19 в Москве
"Переливание крови выздоровевших для лечения разного рода вирусов — стандартный медицинский протокол, применяемый не один десяток лет", - рассказал представитель Русской церкви.
Донором плазмы крови могут стать люди от 18 до 55 лет, которые ранее болели COVID-19, не имеют хронических заболеваний, не болеют ВИЧ, гепатитом В и С, уточнил Легойда. Желающим он предложил звонить по телефону 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9 до 19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудники Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии сдают кровь в мобильной московской областной станции переливания крови
21 апреля, 13:48Сказано в эфире
Врач: не все переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмыВ Москве три пациента с COVID-19 выздоровели после переливания им донорской плазмы крови с антителами к коронавирусу. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в эфире радио Sputnik рассказал, почему такой метод лечения считается эффективным и безопасным.
240014
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеРелигияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаМоскваОбщество
Рекомендуем
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Монеты номиналом один, пять и десять рублей, банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Названы профессии, у которых в пандемию выросли зарплаты
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл отстранил двух епископов от управления епархиями
XXII Всемирный русский народный собор
Правозащитники ВРНС просят силовиков провести проверку появления COVID-19
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся 288 пациентов с коронавирусом
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Медицинский работник
Из документов по доплатам медикам убрали фразу об отработанном времени
Священники в защитных масках на территории ФМБА в Химках
В больнице РПЦ оценили ситуацию с доступом священников к больным COVID-19
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель призвала обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ
Онлайн-трансляция Божественной литургии в Сочи
РПЦ: трансляции богослужений собирают больше людей, чем службы в храмах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии не менее 20 человек погибли при нападении боевиков
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
В Росатоме прокомментировали ситуацию с АЭС "Дукованы"
Троице-Сергиева лавра
Архимандрит Герман находится в тяжелом состоянии, сообщили в лавре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния