В РПЦ призвали переболевших COVID-19 сдавать кровь

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал переболевших коронавирусом сдавать плазму крови для помощи больным.
"Чем православные, кроме своих молитв, могут помочь страждущим лучше всего? Врачи однозначно заявляют: донорством крови. Главное условие: донор сам должен ранее переболеть COVID-19… Церковь уже не раз призывала своих чад сдавать кровь для лечения больных. Сейчас мы снова обращается к вам с призывом: милостью Господа и стараниями врачей вы вылечились сами, теперь помогите другим, не теряя времени", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, в Москве не хватает плазмы крови, а "еще предстоит сделать запас на случай ухудшения ситуации".
"Переливание крови выздоровевших для лечения разного рода вирусов — стандартный медицинский протокол, применяемый не один десяток лет", - рассказал представитель Русской церкви.
Донором плазмы крови могут стать люди от 18 до 55 лет, которые ранее болели COVID-19, не имеют хронических заболеваний, не болеют ВИЧ, гепатитом В и С, уточнил Легойда. Желающим он предложил звонить по телефону 8 (495) 870-45-16 ежедневно с 9 до 19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
21 апреля, 13:48Сказано в эфиреВрач: не все переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмыВ Москве три пациента с COVID-19 выздоровели после переливания им донорской плазмы крови с антителами к коронавирусу. Врач-трансфузиолог Андрей Звонков в эфире радио Sputnik рассказал, почему такой метод лечения считается эффективным и безопасным.