Международный аэропорт в Израиле готовится к приему туристов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Руководство международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле активно разрабатывает план по возвращению к работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.

"Новые меры позволят обеспечить безопасные полеты для всех пассажиров, в том числе из России. Бен-Гурион — крупнейший аэропорт в Израиле – играет важную роль в экономике страны, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Возобновление его работы поможет также и туротрасли, пострадавшей от пандемии".

В воздушной гавани уже принимают соответствующие меры. Отбывающие за границу должны приехать в терминал №3 за четыре часа до рейса и без сопровождающих. Каждый пассажир будет обязан носить маску и пройти процедуру измерения температуры. Люди с повышенной температурой не смогут войти в терминал, и уведомление об этом будет отправлено в авиакомпанию.

На входе будут проверяться билеты и заранее оформленные посадочные талоны. Петешественник, который не распечатал его дома или не может показать его в электронном виде, сможет завершить регистрацию в аэропорту с помощью киосков CUSS.

Стойки регистрации будут использоваться только для отправки багажа, и обязательным будет соблюдение двухметровой дистанции между пассажирами. При этом предусмотрена частая дезинфекция чемоданов, а по всей территории терминала будут установлены стойки с дезинфицирующими средствами.

Сотрудники службы безопасности на КПП и все другие сотрудники, контактирующие с пассажирами, всегда будут носить маски. Стойки регистрации авиакомпаний также защищены специальным барьером.

На полу терминала прикреплены дистанционные наклейки, и по всей его территории размещены пояснительные указатели.

Все поверхности будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами, а сотрудники аэропорта и всех компаний, присуствующих в помещениях терминала, будут регулярно проходить медицинский контроль. Все они, как и пассажиры, будут обязаны носить медицинские маски.

По новым правилам предусматривается и постепенное открытие магазинов беспошлинной торговли (duty free), которые перейдут на режим работы с приложениями предварительного заказа.

В самом аэропорту поясняют, что стараются построить свою работу так, чтобы пассажир проходил медицинское тестирование, или же предъявлял официальную справку (medical visa), что он здоров. Допуск инфицированных в терминал будет запрещен.