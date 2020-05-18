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Туризм
2020-05-18T16:40
https://ria.ru/20200518/1571626446.html
Международный аэропорт в Израиле готовится к приему туристов
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РИА Новости

Международный аэропорт в Израиле готовится к приему туристов

16:40 18.05.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Руководство международного аэропорта Бен-Гурион в Израиле активно разрабатывает план по возвращению к работе, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
"Новые меры позволят обеспечить безопасные полеты для всех пассажиров, в том числе из России. Бен-Гурион — крупнейший аэропорт в Израиле – играет важную роль в экономике страны, — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Возобновление его работы поможет также и туротрасли, пострадавшей от пандемии".
В воздушной гавани уже принимают соответствующие меры. Отбывающие за границу должны приехать в терминал №3 за четыре часа до рейса и без сопровождающих. Каждый пассажир будет обязан носить маску и пройти процедуру измерения температуры. Люди с повышенной температурой не смогут войти в терминал, и уведомление об этом будет отправлено в авиакомпанию.
На входе будут проверяться билеты и заранее оформленные посадочные талоны. Петешественник, который не распечатал его дома или не может показать его в электронном виде, сможет завершить регистрацию в аэропорту с помощью киосков CUSS.
Стойки регистрации будут использоваться только для отправки багажа, и обязательным будет соблюдение двухметровой дистанции между пассажирами. При этом предусмотрена частая дезинфекция чемоданов, а по всей территории терминала будут установлены стойки с дезинфицирующими средствами.
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Сотрудники службы безопасности на КПП и все другие сотрудники, контактирующие с пассажирами, всегда будут носить маски. Стойки регистрации авиакомпаний также защищены специальным барьером.
На полу терминала прикреплены дистанционные наклейки, и по всей его территории размещены пояснительные указатели.
Все поверхности будут тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами, а сотрудники аэропорта и всех компаний, присуствующих в помещениях терминала, будут регулярно проходить медицинский контроль. Все они, как и пассажиры, будут обязаны носить медицинские маски.
По новым правилам предусматривается и постепенное открытие магазинов беспошлинной торговли (duty free), которые перейдут на режим работы с приложениями предварительного заказа.
В самом аэропорту поясняют, что стараются построить свою работу так, чтобы пассажир проходил медицинское тестирование, или же предъявлял официальную справку (medical visa), что он здоров. Допуск инфицированных в терминал будет запрещен.
Правила приема иностранных пассажиров в Израиль еще не утверждены и обсуждаются на правительственном уровне. Официально до 30 мая 2020 года действуют прежние правила – запрет на въезд иностранных граждан и обязательный 14-дневный карантин для граждан Израиля.
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