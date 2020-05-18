У сотрудника детского дома в Челябинской области выявили коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у сотрудника детского дома в Кизильском районе Челябинской области , учреждение закрыто на карантин, сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина.

Ранее сообщалось, что в области все дома-интернаты для пожилых и инвалидов закрыты на карантин до 22 мая.

"Также в одном муниципальном учреждении есть факт подтверждения положительного результата (на COVID-19) у одного из сотрудников. Это Кизильский детский дом. Там все мероприятия необходимые проведены... Факт выявлен 8 мая", - сказала Буторина журналистам. Она уточнила, что это учреждение находится на изоляции, несмотря на то, что в регионе детские учреждения муниципального уровня не переходили на такой режим.

Буторина напомнила, что в двух соцучреждениях были выявлены случаи коронавируса. Так, коронавирус подтвердился в Троицком доме-интернате для умственно отсталых детей у воспитанника и сотрудника. "Сейчас оба теста отрицательные, сотрудник считается выздоровевшим и готов приступить к работе, и воспитанник выздоровел", - уточнила она.

По ее словам, второе учреждение – это Верхнеуральский дом-интернат для престарелых, где также есть факты заболеваемости у сотрудника и у подопечных. "Вся ситуация находится на контроле, необходимые меры принимаются совместно с Роспотребнадзором ", - добавила она.

Как отметила Буторина, в регионе находится 29 социальных учреждений в режиме превентивной изоляции, когда сотрудники вместе с проживающими заходят на смену сроком на 14 дней. Срок изоляции заканчивается 22 мая, дальнейшее решение будет приниматься, учитывая ситуацию с заболеваемостью, добавила она.

По данным минздрава региона, в Челябинской области к понедельнику подтверждены 1804 случаев заболевания COVID-19 (плюс 98 новых подтверждений ко вчерашнему дню).