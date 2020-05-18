Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын возглавил Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), сообщила пресс-служба компании.
Владимир Рашевский, который занимал должность гендиректора СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдет в состав совдира "Еврохима".
Кадровые изменения связаны с "планом поэтапной трансформции структуры управления", отметили в пресс-службе. При этом Солженицын останется гендиректором СГК.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира и лидер на российском рынке. Предприятия компании, на которых работают более 70 тысяч человек, расположены в 12 регионах России.
Степан Солженицын руководит СГК с ноября 2018 года. Он является сыном писателя Александра Солженицына.