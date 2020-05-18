Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

Кадровые изменения связаны с "планом поэтапной трансформции структуры управления", отметили в пресс-службе. При этом Солженицын останется гендиректором СГК.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира и лидер на российском рынке. Предприятия компании, на которых работают более 70 тысяч человек, расположены в 12 регионах России.