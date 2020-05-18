Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T17:17
https://ria.ru/20200518/1571626108.html
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:160:3071:1887_1036x0_80_0_0_a3f9619ab42024316b6abfc9927fd64f.jpg
РИА Новости

Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России

16:26 18.05.2020 (обновлено: 17:17 18.05.2020)
11975
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Генеральный директор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын возглавил Сибирскую угольную энергетическую компанию (СУЭК), сообщила пресс-служба компании.
Владимир Рашевский, который занимал должность гендиректора СУЭК с 2004 года, сохранит место в совете директоров компании, а также войдет в состав совдира "Еврохима".
Кадровые изменения связаны с "планом поэтапной трансформции структуры управления", отметили в пресс-службе. При этом Солженицын останется гендиректором СГК.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира и лидер на российском рынке. Предприятия компании, на которых работают более 70 тысяч человек, расположены в 12 регионах России.
Степан Солженицын руководит СГК с ноября 2018 года. Он является сыном писателя Александра Солженицына.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
15 апреля, 10:00Новости СУЭК
СУЭК направила более 100 млн рублей на меры по противодействию COVID-19
3019140115276
Обсудить 31
Владимир РашевскийСибирская генерирующая компанияСибирская угольная энергетическая компанияЕвроХимЭкономика
Популярные комментарии
Отец, конечно, это легенда. Человек-эпоха. Посмотрим, как сын.
18 мая, 16:40
Alex Alex
10311494
А что, России угля жалко для сына жертвы политических репрессий? Это один из способов реабилитации.
18 мая, 16:40
Лилиана Жеманная
12320257
Рекомендуем
Цех розлива водки
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Логотип Газпрома
"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе. 15 июня 2019
Новая угроза: Катар готов развязать газовую войну
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Грецкие орехи
Названа самая полезная для сердца закуска
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Пешеходы в Камергерском переулке в Москве
Главконтроль Москвы разберется со штрафом прикованному к постели инвалиду
Район Эминёню в Стамбуле
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Прохожие идут мимо обменного пункта
Стало известно, почему курс доллара не превысил 110 рублей
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
Китай выделит два миллиарда долларов пострадавшим от коронавируса странам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния