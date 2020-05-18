В Росатоме прокомментировали ситуацию с АЭС "Дукованы"

"Мы неоднократно заявляли, что в случае объявления тендера на расширение чешских АЭС мы будем рады предоставить наше лучшее предложение и составить здоровую рыночную конкуренцию в рамках этого перспективного проекта с максимальной локализацией и в партнерстве с чешскими компаниями", - добавил собеседник агентства.