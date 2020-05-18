В Росатоме прокомментировали ситуацию с АЭС "Дукованы"

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Представитель Росатома после публикаций в чешских СМИ о возможности отстранения России от тендера на достройку местной АЭС "Дукованы" заявил РИА Новости, что госкорпорация ориентируется на озвученную публично позицию правительства Чехии.
Ранее чешское сетевое издание Deník N. написало, что Россия и Китай, намеревающиеся участвовать в тендере на постройку новых энергоблоков АЭС "Дукованы", якобы могут быть отстранены от конкурса. В материале сообщается, что "выбор будущего исполнителя заказа связан с огромным геополитическим и экономическим значением".
В то же время вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек в интервью изданию iRozhlas.cz сказал, что не может "ни отдать предпочтение (кому-либо из претендентов), ни поставить кого-то в невыгодное положение".
"Мы ориентируемся на заявление вице-премьера Гавличека", - сказал РИА Новости представитель Росатома.
"Мы неоднократно заявляли, что в случае объявления тендера на расширение чешских АЭС мы будем рады предоставить наше лучшее предложение и составить здоровую рыночную конкуренцию в рамках этого перспективного проекта с максимальной локализацией и в партнерстве с чешскими компаниями", - добавил собеседник агентства.
В ноябре 2019 года чешский премьер Андрей Бабиш сообщил о решении правительства начать в 2029 году строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы", который должен быть готов к 2036 году и заменит один из старых блоков станции. Компания-поставщик должна быть выбрана на основе тендера до конца 2022 года. Цена нового энергоблока составит около 140-160 миллиардов крон (около 6,1-7 миллиардов долларов). Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в июле 2019 года подтвердил журналистам намерение госкорпорации участвовать в тендере на строительство нового блока АЭС "Дукованы". В феврале 2020 года в Праге были проведены консультации с представителями потенциальных поставщиков.