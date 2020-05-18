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2020-05-18T16:24
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Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра
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РИА Новости

Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

16:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ветреная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 19.00 ожидается сильный ветер с порывами 18-25 метров в секунду
"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.
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Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.
"При таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - подчеркнул заместитель мэра.
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МоскваОбщество
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