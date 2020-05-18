Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы Городские коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе до 19.00 ожидается сильный ветер с порывами 18-25 метров в секунду

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.

Он подчеркнул, что в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.