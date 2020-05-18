Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:47
https://ria.ru/20200518/1571625930.html
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571331387_0:0:1708:961_1036x0_80_0_0_84bf933a60aade6ffab7cfc501ef9f1e.jpg
РИА Новости

У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

16:23 18.05.2020 (обновлено: 16:47 18.05.2020)
1342
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с депутатом от ЕР Оксаной Пушкиной, которая сейчас проходит лечение, пожелал ей скорейшего выздоровления.
"Так как разговор телефонный был в моем присутствии, то рассказываю, что Оксана Викторовна находится в ЦКБ (Центральной клинической больнице), переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать. Она боец. Заразилась, скорее всего, при контакте, когда развозила защитные средства врачам", - написала Кашеварова.
На прошлой неделе Володин сообщал, что пять депутатов заразились коронавирусом. Он говорил, что трое из пяти депутатов - представители "Единой России".
Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Пушкина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
13 мая, 21:24Распространение нового коронавируса
Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
2970110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаАнастасия КашевароваЕдиная РоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФ
Рекомендуем
Оксана Пушкина
"Острая боль": депутат Оксана Пушкина рассказала о лечении от COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах
Машина скорой помощи
В Петербурге в психоневрологическом интернате выявили очаг коронавируса
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Монеты номиналом один, пять и десять рублей, банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Названы профессии, у которых в пандемию выросли зарплаты
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам с учетом часов
Тестирование на коронавирус
В Екатеринбурге у 136 сотрудников магазина "Красное&Белое" нашли COVID-19
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Санкт-Петербург
В Петербурге 42 медработника заразились коронавирусом
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников назвал препараты, которыми опасно снимать боль
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Медицинские работники
Социологи выяснили, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния