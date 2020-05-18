У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Коронавирус диагностирован у шестерых депутатов Госдумы, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин разговаривал по телефону с депутатом от ЕР Оксаной Пушкиной, которая сейчас проходит лечение, пожелал ей скорейшего выздоровления.
"Так как разговор телефонный был в моем присутствии, то рассказываю, что Оксана Викторовна находится в ЦКБ (Центральной клинической больнице), переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать. Она боец. Заразилась, скорее всего, при контакте, когда развозила защитные средства врачам", - написала Кашеварова.
На прошлой неделе Володин сообщал, что пять депутатов заразились коронавирусом. Он говорил, что трое из пяти депутатов - представители "Единой России".
Из больницы уже выписали депутатов от КПРФ Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова. В медицинских учреждениях остаются на лечении депутаты от ЕР Светлана Максимова и Пушкина.
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