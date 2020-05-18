У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус

"На сегодняшний день у 6 депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус. Двое депутатов уже выписаны. Двое находятся в больнице. Двое находятся на лечении и карантине дома", - написала Кашеварова в своем Telegram-канале.

"Так как разговор телефонный был в моем присутствии, то рассказываю, что Оксана Викторовна находится в ЦКБ (Центральной клинической больнице), переносит коронавирус в легкой форме, но переживает, что не может работать. Она боец. Заразилась, скорее всего, при контакте, когда развозила защитные средства врачам", - написала Кашеварова.