В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1729

ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 205 заболевших с коронавирусом выявили в Таджикистане в понедельник, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1729, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 205 человек, и общее число заболевших в стране достигло 1729 человека, число умерших увеличилось на два человека, составив 41 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 4016 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 407 человек выздоровели и были выписаны из медучреждений домой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.