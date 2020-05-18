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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:21
https://ria.ru/20200518/1571625859.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1729
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 1729

16:21 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 18 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Еще 205 заболевших с коронавирусом выявили в Таджикистане в понедельник, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 1729, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава.
"За сутки число зараженных коронавирусом выросло на 205 человек, и общее число заболевших в стране достигло 1729 человека, число умерших увеличилось на два человека, составив 41 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 4016 человек находятся под наблюдением врачей, в течение последних суток 407 человек выздоровели и были выписаны из медучреждений домой.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТаджикистанВ мире
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