Меркель призвала обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ

БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила необходимость улучшать мировую систему раннего предупреждения об эпидемиологических угрозах и призвала обеспечить устойчивое финансирование Всемирной организации здравоохранения.
"Этот кризис (пандемию коронавируса) ни одна страна не решит в одиночку, мы должны действовать сообща", - заявила Меркель, участвуя в открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения по видеосвязи.
"В то же время пандемия коронавируса еще раз четко показала, что нам в мировом масштабе предстоит еще многое сделать - ради лучших механизмов раннего предупреждения, ради механизмов предотвращения (вспышек болезней), ради более сильной системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения - это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Поскольку это так, мы должны постоянно проверять, как можно улучшить рабочие процессы в ВОЗ. Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования", - заявила Меркель.
Президент США Доклад Трамп в апреле объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса. При этом госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ. В конце прошлой недели Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает разные варианты по изменению финансирования ВОЗ, в том числе сокращение своих взносов до 10%.
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