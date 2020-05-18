Меркель призвала обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ

"Этот кризис (пандемию коронавируса) ни одна страна не решит в одиночку, мы должны действовать сообща", - заявила Меркель, участвуя в открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения по видеосвязи.

"В то же время пандемия коронавируса еще раз четко показала, что нам в мировом масштабе предстоит еще многое сделать - ради лучших механизмов раннего предупреждения, ради механизмов предотвращения (вспышек болезней), ради более сильной системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения - это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Поскольку это так, мы должны постоянно проверять, как можно улучшить рабочие процессы в ВОЗ. Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования", - заявила Меркель.