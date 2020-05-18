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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:21
https://ria.ru/20200518/1571625810.html
Меркель призвала обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571329459_0:0:3351:1885_1036x0_80_0_0_c3cdb36f86f66cab0980a0b2d164e401.jpg
РИА Новости

Меркель призвала обеспечить устойчивое финансирование ВОЗ

16:21 18.05.2020
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© REUTERS / Michel KappelerКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© REUTERS / Michel Kappeler
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила необходимость улучшать мировую систему раннего предупреждения об эпидемиологических угрозах и призвала обеспечить устойчивое финансирование Всемирной организации здравоохранения.
"Этот кризис (пандемию коронавируса) ни одна страна не решит в одиночку, мы должны действовать сообща", - заявила Меркель, участвуя в открытии 73-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения по видеосвязи.
Она отметила, что опыт реакции ВОЗ на эпидемию вируса Эбола в 2014 году привел к важным реформам внутри организации, страны Большой семерки и Большой двадцатки сделали вопросы здравоохранения одними из приоритетов своей работы, также проблематика здравоохранения поднимается в ООН.
"В то же время пандемия коронавируса еще раз четко показала, что нам в мировом масштабе предстоит еще многое сделать - ради лучших механизмов раннего предупреждения, ради механизмов предотвращения (вспышек болезней), ради более сильной системы здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения - это легитимный глобальный институт, к которому тянутся все ниточки. Поскольку это так, мы должны постоянно проверять, как можно улучшить рабочие процессы в ВОЗ. Это подразумевает также заботу об устойчивой системе финансирования", - заявила Меркель.
Медик
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАнгела МеркельГерманияООНВ мире
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