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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-18T16:19
https://ria.ru/20200518/1571625703.html
В Оренбуржье индекс качества городской среды вырос до 161 балла
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РИА Новости

В Оренбуржье индекс качества городской среды вырос до 161 балла

16:19 18.05.2020
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© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015Мэрия города Оренбург
Мэрия города Оренбург
© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015
ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости.  Индекс качества городской среды в Оренбургской области в 2019 году вырос на шесть пунктов - до 161 балла, сообщил РИА новости представитель пресс-службы областного правительства.
"По данным Минстроя РФ, индекс качества городской среды в 2019 году в среднем по Оренбургской области составил 161 балл, по сравнению с 2018 годом он вырос на 6 пунктов. Наибольший прирост - на 28 баллов отмечен в городе Ясном, а наибольшее снижение, около шести баллов – в городе Гае. В Оренбурге индекс вырос на пятнадцать баллов, преодолев  пороговое значение в 180 баллов. Это результат позитивных изменений городской среде в областного центра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на позиции Оренбурга в рейтинге повлияли такие показатели, как состояние улично-дорожной сети и озеленение пространства.
"Департаментом архитектуры Оренбургской области совместно с Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства и компанией ATLAS разрабатывается мастер-план исторического центра Оренбурга. В части планирования  улично-дорожной сети территории исторического ядра города приоритетом будет  пешеходное и  велодвижение, но без ущерба для трафика общественного и автомобильного транспорта", - отметили в пресс-службе. 
Для улучшения качества городской среды в Оренбурге особое внимание также будет уделено созданию новых полос зеленых насаждений и санации существующих парков и посадок. В частности, в конце мая прланируется провести осмотр и санацию лесополосы по улице Березка, где планируется создать общественное пространство.
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Меры по улучшению качества городской среды будут приниматься и в других городах Оренбуржья. В этом году заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", подают города Орск, Бугуруслан, Соль-Илецк и Новотроицк. 
Индекс качества городской среды разработан Минстроем РФ и компанией "Дом.РФ" в 2018 году. Методика определения индекса включает в себя оценку по 36 индикаторам, среди которых, в частности, благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и другие.
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