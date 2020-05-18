В Оренбуржье индекс качества городской среды вырос до 161 балла

ОРЕНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Индекс качества городской среды в Индекс качества городской среды в Оренбургской области в 2019 году вырос на шесть пунктов - до 161 балла, сообщил РИА новости представитель пресс-службы областного правительства.

"По данным Минстроя РФ, индекс качества городской среды в 2019 году в среднем по Оренбургской области составил 161 балл, по сравнению с 2018 годом он вырос на 6 пунктов. Наибольший прирост - на 28 баллов отмечен в городе Ясном, а наибольшее снижение, около шести баллов – в городе Гае. В Оренбурге индекс вырос на пятнадцать баллов, преодолев пороговое значение в 180 баллов. Это результат позитивных изменений городской среде в областного центра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на позиции Оренбурга в рейтинге повлияли такие показатели, как состояние улично-дорожной сети и озеленение пространства.

"Департаментом архитектуры Оренбургской области совместно с Центром развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства и компанией ATLAS разрабатывается мастер-план исторического центра Оренбурга. В части планирования улично-дорожной сети территории исторического ядра города приоритетом будет пешеходное и велодвижение, но без ущерба для трафика общественного и автомобильного транспорта", - отметили в пресс-службе.

Для улучшения качества городской среды в Оренбурге особое внимание также будет уделено созданию новых полос зеленых насаждений и санации существующих парков и посадок. В частности, в конце мая прланируется провести осмотр и санацию лесополосы по улице Березка, где планируется создать общественное пространство.

Меры по улучшению качества городской среды будут приниматься и в других городах Оренбуржья. В этом году заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимом Минстроем РФ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", подают города Орск, Бугуруслан, Соль-Илецк и Новотроицк.