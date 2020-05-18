В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал катализатором уже существующих трендов в международной политике и может существенно повлиять на развитие основных внешнеполитических треков, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"По нашей оценке, кризис стал катализатором тех процессов, которые уже накапливались в предыдущую эпоху", - сказал он в ходе экспертного обсуждения англоязычной версии научного доклада НИУ ВШЭ "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".
По его мнению, влияние последствий кризиса могут ощутить предвыборная кампания в США, отношения между США и КНР, а также многосторонние международные форматы.
"Среди тех трендов, которые, на наш взгляд, могут иметь очень важное значение в предстоящий период, я бы отметил три вещи. Первое - это то, как кризис повлияет на расстановку сил в предвыборной кампании в США, второе - это то, каким образом будут развиваться отношения между США и Китаем в предстоящий период, насколько серьёзна тенденция к экономической расцепке между двумя этими крупнейшими экономиками, и третье - все-таки, последствия кризиса для глобального управления и международных объединений, как последствия скажутся на самочувствии всего того комплекса многосторонних организаций и объединений, которые были созданы в предыдущую эпоху", - отметил Дробинин.
Комментируя тезис о риске утраты Россией субъектности на международной арене, он исключил такую возможность. "На мой взгляд, этого не просматривается ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе просто в силу того места, которое занимает Россия в международной политике на данный момент и в силу того потенциала, который мы имеем для продвижения наших внешнеполитических позиций", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.