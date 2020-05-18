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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:19
https://ria.ru/20200518/1571625449.html
В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику
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РИА Новости

В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику

16:19 18.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал катализатором уже существующих трендов в международной политике и может существенно повлиять на развитие основных внешнеполитических треков, заявил заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"По нашей оценке, кризис стал катализатором тех процессов, которые уже накапливались в предыдущую эпоху", - сказал он в ходе экспертного обсуждения англоязычной версии научного доклада НИУ ВШЭ "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".
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По его мнению, влияние последствий кризиса могут ощутить предвыборная кампания в США, отношения между США и КНР, а также многосторонние международные форматы.
"Среди тех трендов, которые, на наш взгляд, могут иметь очень важное значение в предстоящий период, я бы отметил три вещи. Первое - это то, как кризис повлияет на расстановку сил в предвыборной кампании в США, второе - это то, каким образом будут развиваться отношения между США и Китаем в предстоящий период, насколько серьёзна тенденция к экономической расцепке между двумя этими крупнейшими экономиками, и третье - все-таки, последствия кризиса для глобального управления и международных объединений, как последствия скажутся на самочувствии всего того комплекса многосторонних организаций и объединений, которые были созданы в предыдущую эпоху", - отметил Дробинин.
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Комментируя тезис о риске утраты Россией субъектности на международной арене, он исключил такую возможность. "На мой взгляд, этого не просматривается ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе просто в силу того места, которое занимает Россия в международной политике на данный момент и в силу того потенциала, который мы имеем для продвижения наших внешнеполитических позиций", - подчеркнул он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияВесь мирМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреПолитика
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