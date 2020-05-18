В МИД оценили влияние вызванного COVID-19 кризиса на мировую политику

Комментируя тезис о риске утраты Россией субъектности на международной арене, он исключил такую возможность. "На мой взгляд, этого не просматривается ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе просто в силу того места, которое занимает Россия в международной политике на данный момент и в силу того потенциала, который мы имеем для продвижения наших внешнеполитических позиций", - подчеркнул он.