Утверждены правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств

"Ещё один важный вопрос – это обеспечение лекарствами. Мы утвердили правила выдачи разрешений на их дистанционную продажу. Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты", - сказал Мишустин.

Для того, чтобы получить право вести такую торговлю и доставлять заказы, аптечная организация должна через интернет подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, рассказал Мишустин. "А также документами подтвердить соответствие ряду требований, которые указаны в правилах. Решение будет приниматься в течение пяти дней. После этого аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону и доставлять их", - добавил премьер-министр.