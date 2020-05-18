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Утверждены правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств
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РИА Новости

Утверждены правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств

16:14 18.05.2020
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Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Ещё один важный вопрос – это обеспечение лекарствами. Мы утвердили правила выдачи разрешений на их дистанционную продажу. Онлайн или по телефону теперь можно будет купить безрецептурные препараты", - сказал Мишустин.
Для того, чтобы получить право вести такую торговлю и доставлять заказы, аптечная организация должна через интернет подать заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения, рассказал Мишустин. "А также документами подтвердить соответствие ряду требований, которые указаны в правилах. Решение будет приниматься в течение пяти дней. После этого аптека сможет продавать препараты онлайн или принимать заказы по телефону и доставлять их", - добавил премьер-министр.
Мишустин подчеркнул, что в настоящее время, когда люди соблюдают режим самоизоляции или лечатся дома, такой способ приобретения лекарств особенно востребован. "Уверен, многие воспользуются этой возможностью. При этом нужно внимательно следить, чтобы не нарушались условия хранения и транспортировки лекарств, соблюдались санитарные нормы при их передаче покупателям", - сказал Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля подписал закон об онлайн-продаже лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
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