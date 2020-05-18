Мишустин просит использовать формулировки, исключающие двойное толкование

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с ситуацией по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом попросил кабмин в дальнейшем использовать формулировки, исключающие возможность двойного толкования на местах.
"Прошу профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах", - заявил Мишустин на совещании по стимулирующим выплатам медикам.
Ранее президент РФ Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса, назвав "бюрократической канителью" попытки некоторых регионов рассчитать объем положенных медработникам средств по часам их работы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.