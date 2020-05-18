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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:12
https://ria.ru/20200518/1571625119.html
Мишустин просит использовать формулировки, исключающие двойное толкование
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571624948_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_9acc8fbad5b88b8d55e6b7b6d76b0ad7.jpg
РИА Новости

Мишустин просит использовать формулировки, исключающие двойное толкование

16:12 18.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в связи с ситуацией по выплатам медикам за работу с больными коронавирусом попросил кабмин в дальнейшем использовать формулировки, исключающие возможность двойного толкования на местах.
"Прошу профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах", - заявил Мишустин на совещании по стимулирующим выплатам медикам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинВладимир ПутинОбщество
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