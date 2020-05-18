Еврейский музей при поддержке ВТБ запустил собственное медиа

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Международный день музеев открывает собственное медиа на платформе просветительского проекта Arzamas, говорится в сообщении музея.

Представительство музея на платформе Arzamas строится вокруг постоянной экспозиции музея и будет включать в себя несколько специально разработанных и регулярно обновляемых рубрик: "Самые частые вопросы экскурсоводу", "Еврейские судьбы", "Из коллекции музея", "Материалы".

Еврейский музей и центр толерантности стал первым музеем, открывшим отдельное медиа на Arzamas: каждую неделю там будут появляться новые видео, галереи, материалы и свидетельства об истории и культуре еврейского народа.

Сейчас можно посмотреть первые материалы: "Как кипа держится на голове?", "Чем синагога отличается от храма и церкви?", "10 цитат из дневников и писем Исаака Бабеля ".

Кроме того можно увидеть подборку артефактов из коллекции музея.