Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T16:10
https://ria.ru/20200518/1571625008.html
Еврейский музей при поддержке ВТБ запустил собственное медиа
https://cdn21.img.ria.ru/images/149280/27/1492802780_0:240:4602:2829_1036x0_80_0_0_97c4fc97faf03ce58351dec41c6320e7.jpg
РИА Новости

Еврейский музей при поддержке ВТБ запустил собственное медиа

16:10 18.05.2020
18
© РИА Новости / Антон ДенисовЕврейский музей и Центр толерантности
Еврейский музей и Центр толерантности
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Еврейский музей и центр толерантности в Международный день музеев открывает собственное медиа на платформе просветительского проекта Arzamas, говорится в сообщении музея.
Представительство музея на платформе Arzamas строится вокруг постоянной экспозиции музея и будет включать в себя несколько специально разработанных и регулярно обновляемых рубрик: "Самые частые вопросы экскурсоводу", "Еврейские судьбы", "Из коллекции музея", "Материалы".
Еврейский музей и центр толерантности стал первым музеем, открывшим отдельное медиа на Arzamas: каждую неделю там будут появляться новые видео, галереи, материалы и свидетельства об истории и культуре еврейского народа. 
Сейчас можно посмотреть первые материалы: "Как кипа держится на голове?", "Чем синагога отличается от храма и церкви?", "10 цитат из дневников и писем Исаака Бабеля".
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
7 мая, 20:58Культура
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
Кроме того можно увидеть подборку артефактов из коллекции музея.
Генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ.
000000
Обсудить 0
ВТБОбщество
Рекомендуем
Плановая госпитализация в период эпидемии коронавирусной инфекции
ФОМС: лечение ряда категорий больных должно проводиться в полном объеме
Мэрия города Оренбург
В Оренбуржье индекс качества городской среды вырос до 161 балла
Детский сад
Новый детский сад открыли в Липецкой области
Борщевик
Порядка 39 муниципалитетов Подмосковья борются с борщевиком
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы
Две социальные многоэтажки заселят на Камчатке
Сбор урожая
Аграрии в Оренбургской области получат более 3 млрд рублей господдержки
Производство медицинских масок и респираторов
Китай с 1 марта экспортировал почти 51 млрд масок
Девушка за компьютером
Конкурс "Большая перемена" запустил онлайн-акцию "Культурный минимум"
Девушка с ноутбуком
На Инвестпортале Москвы заработали шесть новых сервисов для бизнеса
Мужчина с надувным кругом на пляже в районе Адлер города Сочи
АТОР предложила снизить стоимость туристических услуг на внутреннем рынке
Здание Центрального банка РФ
Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Грузооборот на ж/д направлении "Хуньчунь-Зарубино-Нинбо" вырос в 9,5 раза
Пожарное оборудование
Спасатели проводят онлайн экскурсии в музей гражданской обороны Москвы
Медицинские работники
В Подмосковье создадут комиссию по дополнительным выплатам медикам
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Воробьев заявил о контроле над ситуацией с коронавирусом в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
23:55Вывозной рейс из Таиланда прибыл во Владивосток
23:52Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
23:50Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Лента новостейМолния