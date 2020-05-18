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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:09
https://ria.ru/20200518/1571624966.html
В Саратовской области умерли семь пациентов с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умерли семь пациентов с коронавирусом

16:09 18.05.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области, общее число умерших в регионе приблизилось к 40, сообщил замминистра здравоохранения области Андрей Гадяцкий.
Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. К 17 мая скончались 32 пациента с COVID-19.
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"Продолжается положительная динамика увеличения числа выздоровевших - на сегодняшний день эта цифра 463 пациента. К сожалению, есть прирост и среди пациентов, которые скончались от новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день это 11 человек", - сказал Гадяцкий в понедельник на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Замминистра уточнил, что еще 28 пациентов с коронавирусной инфекцией в области умерли от иной тяжелой патологии.
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По его словам, 717 пациентов с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении, у 597 из них пневмония, в том числе 91 пациент находится на кислородной поддержке, еще 33 на инвазивной искусственной вентиляции легких и девять - на неинвазивной.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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