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2020-05-18T16:08
https://ria.ru/20200518/1571624889.html
Мужчину, убегавшего от росгвардейцев в Сочи, арестовали на трое суток
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РИА Новости

Мужчину, убегавшего от росгвардейцев в Сочи, арестовали на трое суток

16:08 18.05.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Суд оштрафовал гостя из Иркутска за догонялки с росгвардейцами в обсерваторе Сочи на 15 тысяч рублей и арестовал его на трое суток, уточнил Краснодарский краевой суд.
Ранее в мэрии Сочи сообщили, что "бегун", оказавшийся 27-летним уроженцем Иркутской области, отправленным на обязательный карантин после прибытия на курорт, получил 15 суток административного ареста.
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"В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток", - говорится в сообщении суда.
В понедельник в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, снятое в сочинском обсерваторе. На нем к мужчине, стоящему у подъезда, обращается росгвардеец и показывает на здание, куда тому необходимо вернуться. Однако молодой человек начинает убегать, в погоню бросаются шесть военных, но не успевают поймать, так как он забегает обратно в здание. Находящиеся в обсерваторе люди за кадром свистят, аплодируют и поддерживают бегуна киношным "Беги, Форест, беги!".
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