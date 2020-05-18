Мужчину, убегавшего от росгвардейцев в Сочи, арестовали на трое суток

"В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Адлерский районный суд постановил признать мужчину виновным и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей и административного ареста на срок трое суток", - говорится в сообщении суда.

В понедельник в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, снятое в сочинском обсерваторе. На нем к мужчине, стоящему у подъезда, обращается росгвардеец и показывает на здание, куда тому необходимо вернуться. Однако молодой человек начинает убегать, в погоню бросаются шесть военных, но не успевают поймать, так как он забегает обратно в здание. Находящиеся в обсерваторе люди за кадром свистят, аплодируют и поддерживают бегуна киношным "Беги, Форест, беги!".