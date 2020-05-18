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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:14
https://ria.ru/20200518/1571624850.html
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз живой рыбы из Китая
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РИА Новости

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз живой рыбы из Китая

16:09 18.05.2020 (обновлено: 16:14 18.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМассовый лов красной рыбы
Массовый лов красной рыбы
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живой рыбы, а также экзотических и декоративных животных из Китая, которые были введены в начале года из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в изменение указания от 18 февраля 2020 года ... сообщает, что отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, (земноводных, рептилий и других), а также живой рыбы из КНР, ранее введенные из-за новой коронавирусной инфекции на территории КНР", - говорится в сообщении.
Россельхознадзор с 30 января ввел запрет на ввоз в Россию из Китая всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий и других, а также живых рыб и гидробионтов.
Запрет вводился для защиты территории России от заноса коронавируса. Ограничения изначально вводились на один месяц, однако 18 февраля были продлены на неопределенный срок. В середине апреля ведомство сообщило об отмене запрета на ввоз живых ракообразных и моллюсков.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КитайЭкономика
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