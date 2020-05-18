В Белоруссии будут судить россиянина по подозрению в провозе гашиша

МИНСК, 18 мая – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении россиянина, которого подозревают в перемещении через госграницу республики 59 килограммов гашиша для дальнейшей реализации в РФ, будет суд, сообщается в понедельник на сайте белорусского ведомства.
"Завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, возбужденного таможенными органами в отношении 48-летнего гражданина Российской Федерации… Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 февраля 2019 года россиянин следовал из Литвы в Белоруссию через пункт пропуска "Каменный Лог", где в автомобиле, которым управлял мужчина, сотрудниками таможенного контроля были выявлены тайники. "Согласно материалам уголовного дела, в них обвиняемый с целью последующего сбыта на территории Российской Федерации перемещал более 59 килограммов гашиша", - говорится в сообщении.
Как отмечает СК, в рамках расследования уголовного дела следователем в адрес компетентных органов Российской Федерации и Польши направлялось поручение об оказании правовой помощи, велась активная совместная работа с Интерполом. В России и Польше также расследуются уголовные дела о незаконном обороте наркотиков членами организованной преступной группы, к которой был причастен 48-летний россиянин, добавили в комитете.
"Мужчина с 2016 года добровольно вошел в транснациональную организованную группу, действующую на территории Российской Федерации и ряда европейских государств. Данная группа была создана с целью незаконного извлечения материальной выгоды от систематической реализации гашиша в крупном размере на территории России. При этом четко был сформирован состав и структура группы, а также функции, место и роль каждого ее участника", - подчеркивается в сообщении.
Сам мужчина пояснял, что перевозит элитный табак, однако "материалами уголовного дела подтверждается факт осведомленности последнего о перевозке им наркотического средства, о наличии курьерской сети и принципах работы организованной преступной группы", дополнили в ведомстве.
Согласно сообщению, россиянину предъявлено обвинение по уголовным статьям "совершение незаконных с целью сбыта приобретения, хранения, перевозки наркотических средств в крупном размере, совершенных организованной группой лиц", а также "незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой". Мужчину заключили под стражу. По белорусскому законодательству, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.