В Белоруссии будут судить россиянина по подозрению в провозе гашиша

"Мужчина с 2016 года добровольно вошел в транснациональную организованную группу, действующую на территории Российской Федерации и ряда европейских государств. Данная группа была создана с целью незаконного извлечения материальной выгоды от систематической реализации гашиша в крупном размере на территории России. При этом четко был сформирован состав и структура группы, а также функции, место и роль каждого ее участника", - подчеркивается в сообщении.