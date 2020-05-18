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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:42
https://ria.ru/20200518/1571624675.html
Названы условия открытия кинотеатров и спортзалов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569093950_414:557:3064:2048_1036x0_80_0_0_3cf444cf24f1792932ff804ad106f259.jpg
РИА Новости

Названы условия открытия кинотеатров и спортзалов

16:05 18.05.2020 (обновлено: 23:42 18.05.2020)
25572
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках на Красной площади в Москве
Женщины в защитных масках на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда смогут возобновить работу кинотеатры и спортзалы. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 24".
Попова отметила, что открытие этих заведений станет возможным, когда будут пройдены все три этапа ослабления карантинных мер.
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Она пояснила, что первоначальное снятие ограничений предполагает прогулки по двое и занятия спортом на улице. При этом обязательным будет соблюдение дистанции.
На втором этапе возобновят работу магазины и заведения в сфере услуг. На третьем — станут возможны прогулки, "к которым мы привыкли".
Попова напомнила, что во время всего процесса снятия ограничений россияне будут обязаны использовать медицинские маски в общественных местах.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в декабре прошлого года в Китае. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По данным организации, на сегодняшний день заражены почти 4,6 миллиона человек, более 311 тысяч умерли.
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В России за время пандемии коронавирус диагностировали у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней завершается 12 мая. Решение об ослаблении карантинных мер в каждом из регионов остается за местным руководством. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, уже 27 субъектов готовы к постепенному ослаблению введенных ограничений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВладимир ПутинКитайОбщество
Популярные комментарии
Зато на работу всех вывели. Почуяли, что зреет бессмысленный и беспощадный. Приняли решение, чтобы накал снять, людей занять. Сколько петиций различных за время самоизоляции появилось, сколько недовольных. Решили, что чем бы дитя не занималось, лишь бы не руками... А демагогию то развели, мы победили, благодаря нам, мы приняли меры. Тьфу. Пустобрёхи
18 мая, 17:58
Алексей Павловский
3000510
Господи, да вы людей на улицу выпустите, не до кинотеатров. Нашла о чем говорить. Люди в парк пойти не могут, а она тут про кинотеатры рассуждает.
18 мая, 16:53
НЛНаталья Лобова
1500051
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