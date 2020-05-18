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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:10
https://ria.ru/20200518/1571624666.html
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

16:05 18.05.2020 (обновлено: 16:10 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по выплатам медицинскому персоналу.
Премьер напомнил, что в соответствии с указом президента в случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.
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"Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам", - добавил Мишустин.
Как добавили в пресс-служба правительства, "в списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинОбщество
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