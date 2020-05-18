Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

"Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по выплатам медицинскому персоналу.