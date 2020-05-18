Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей", - сказал Мишустин на совещании по выплатам медицинскому персоналу.
Премьер напомнил, что в соответствии с указом президента в случае, если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.
"Правительством утверждено временное положение о страховых случаях, оно будет действовать до конца этого года и позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим врачам и другим медицинским работникам", - добавил Мишустин.
Как добавили в пресс-служба правительства, "в списке заболеваний и осложнений – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и другие".
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