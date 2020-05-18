На территории почти 60 регионов России завершился паводок

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Паводок уже завершился на территории почти 60 регионов России, в зонах подтопления находятся более 90 жилых домов, сообщили РИА Новости в понедельник в МЧС РФ.
"Весеннее половодье завершилось на территории 57 регионов. На сегодняшний день в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более одной тысячи приусадебных участков, 19 низководных мостов и 22 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, остаются отрезанными 25 населенных пунктов. Организована работа лодочных переправ, жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведомство отмечает, что 24 жилых дома и более 160 приусадебных участков подтоплены в Пермском крае. Для стабилизации обстановки увеличены сбросы на Воткинской ГЭС. Осуществляются круглосуточный мониторинг и оповещение населения.