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2020-05-18T16:01
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На территории почти 60 регионов России завершился паводок
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РИА Новости

На территории почти 60 регионов России завершился паводок

16:01 18.05.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке у поселка Кангалассы, Якутия
Сотрудник МЧС РФ на катере в подтопленном участке у поселка Кангалассы, Якутия
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Паводок уже завершился на территории почти 60 регионов России, в зонах подтопления находятся более 90 жилых домов, сообщили РИА Новости в понедельник в МЧС РФ.
"Весеннее половодье завершилось на территории 57 регионов. На сегодняшний день в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более одной тысячи приусадебных участков, 19 низководных мостов и 22 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, остаются отрезанными 25 населенных пунктов. Организована работа лодочных переправ, жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведомство отмечает, что 24 жилых дома и более 160 приусадебных участков подтоплены в Пермском крае. Для стабилизации обстановки увеличены сбросы на Воткинской ГЭС. Осуществляются круглосуточный мониторинг и оповещение населения.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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