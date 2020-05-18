На территории почти 60 регионов России завершился паводок

"Весеннее половодье завершилось на территории 57 регионов. На сегодняшний день в 16 регионах подтоплены 94 жилых дома и более одной тысячи приусадебных участков, 19 низководных мостов и 22 участка автомобильных дорог", - говорится в сообщении.