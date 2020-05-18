В Челябинской области поликлинику закрыли на дезинфекцию из-за COVID-19

По данным пресс-службы, в Саткинском районе под наблюдением находятся 128 человек, в районе девять лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

"На неделю для санитарной обработки дезинфицирующими средствами по предписанию Роспотребнадзора закрываем поликлинику №3 в Западном микрорайоне. Здесь находился один из подтвержденных заболевших", - говорится в сообщении.

Полномочия по обслуживанию пациентов временно берет на себя поликлиника №1 в центральной части Сатки, уточняется в сообщении.

По данным минздрава региона, в Челябинской области на понедельник подтверждены 1804 случаев заболевания COVID-19 (плюс 98 новых подтверждений ко вчерашнему дню).