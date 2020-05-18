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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:00
https://ria.ru/20200518/1571624405.html
В Челябинской области поликлинику закрыли на дезинфекцию из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Челябинской области поликлинику закрыли на дезинфекцию из-за COVID-19

16:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Поликлинику №3 в городе Сатка Челябинской области закрыли на недельную дезинфекцию в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Саткинского района.
По данным пресс-службы, в Саткинском районе под наблюдением находятся 128 человек, в районе девять лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
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"На неделю для санитарной обработки дезинфицирующими средствами по предписанию Роспотребнадзора закрываем поликлинику №3 в Западном микрорайоне. Здесь находился один из подтвержденных заболевших", - говорится в сообщении.
Полномочия по обслуживанию пациентов временно берет на себя поликлиника №1 в центральной части Сатки, уточняется в сообщении.
По данным минздрава региона, в Челябинской области на понедельник подтверждены 1804 случаев заболевания COVID-19 (плюс 98 новых подтверждений ко вчерашнему дню).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СаткаСаткинский районЧелябинская областьОбщество
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