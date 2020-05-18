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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T16:11
https://ria.ru/20200518/1571624356.html
Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам с учетом часов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571624948_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_9acc8fbad5b88b8d55e6b7b6d76b0ad7.jpg
РИА Новости

Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам с учетом часов

15:59 18.05.2020 (обновлено: 16:11 18.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о стимулирующих выплатах работникам медицинских организаций, оказывающим помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тем, кто стал рассчитывать выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса, с учетом часов, должно быть стыдно перед врачами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а а где-то минуты. Мало того, что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента - людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками", - заявил Мишустин на совещании по стимулирующим выплатам медикам.
Он подчеркнул, что медицинские работники каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, неделями не видят своих родных и близких, а вместо благодарности и заслуженной премии "им начинают высчитывать количество времени, проведенного рядом с больными коронавирусом".
"Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам. Теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными коронавирусом вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчете их доплат рассчитываться не будет", - добавил Мишустин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 15:52Распространение нового коронавируса
Мишустин призвал глав медучреждений проконтролировать ход выплат
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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