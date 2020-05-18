Мишустин пристыдил тех, кто рассчитывал выплаты медикам с учетом часов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Тем, кто стал рассчитывать выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса, с учетом часов, должно быть стыдно перед врачами, заявил премьер-министр РФ Тем, кто стал рассчитывать выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса, с учетом часов, должно быть стыдно перед врачами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

"Поручения президента и решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а а где-то минуты. Мало того, что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента - людям, которые принимают подобные решения, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками", - заявил Мишустин на совещании по стимулирующим выплатам медикам.

Он подчеркнул, что медицинские работники каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью, неделями не видят своих родных и близких, а вместо благодарности и заслуженной премии "им начинают высчитывать количество времени, проведенного рядом с больными коронавирусом".

"Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам. Теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными коронавирусом вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено. Фактор времени при расчете их доплат рассчитываться не будет", - добавил Мишустин.