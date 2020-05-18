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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:56
https://ria.ru/20200518/1571624159.html
Мишустин призвал быстро довести до медиков поступившие в регионы деньги
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Мишустин призвал быстро довести до медиков поступившие в регионы деньги

15:56 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средства на выплаты медикам, помогающим пациентам с коронавирусом, поступили в регионы, их следовало быстро довести до каждого специалиста, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
“Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей”, - сказал Мишустин в понедельник на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.
Премьер добавил, что медикам должны были поступить все положенные средства за апрель. “И следует уже начать работу по начислению выплат за май. Это работа должна быть организована повсюду в каждом субъекте РФ”, - сказал глава правительства.
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