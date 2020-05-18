Мишустин призвал быстро довести до медиков поступившие в регионы деньги

“Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей”, - сказал Мишустин в понедельник на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.