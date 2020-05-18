Мишустин призвал быстро довести до медиков поступившие в регионы деньги

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средства на выплаты медикам, помогающим пациентам с коронавирусом, поступили в регионы, их следовало быстро довести до каждого специалиста, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
“Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей”, - сказал Мишустин в понедельник на совещании о стимулирующих выплатах работникам медорганизаций.
Премьер добавил, что медикам должны были поступить все положенные средства за апрель. “И следует уже начать работу по начислению выплат за май. Это работа должна быть организована повсюду в каждом субъекте РФ”, - сказал глава правительства.
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