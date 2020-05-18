Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом нормализовалась в большинстве российских субъектов, однако в некоторых регионах эпидемиологическая обстановка пока нестабильна.
"Их очень малое количество, не больше семи", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
Она не уточнила, о каких регионах идет речь.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что по всей России вовремя провели антикоронавирусные мероприятия. Она добавила, что нестабильная обстановка в части субъектов сохраняется из-за локальных вспышек инфекции.
В России на данный момент COVID-19 выявили у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.