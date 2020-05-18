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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:56
https://ria.ru/20200518/1571624117.html
Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570914978_0:252:2916:1892_1036x0_80_0_0_e062d6eb18cf5ef5ce959abcb67ddb1f.jpg
РИА Новости

Попова заявила о нестабильной ситуации с COVID-19 в семи регионах

15:53 18.05.2020 (обновлено: 15:56 18.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом нормализовалась в большинстве российских субъектов, однако в некоторых регионах эпидемиологическая обстановка пока нестабильна.
"Их очень малое количество, не больше семи", — сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24".
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Она не уточнила, о каких регионах идет речь.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что по всей России вовремя провели антикоронавирусные мероприятия. Она добавила, что нестабильная обстановка в части субъектов сохраняется из-за локальных вспышек инфекции.
В России на данный момент COVID-19 выявили у 290 678 человек, из них 70 209 выздоровели, 2722 пациента скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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