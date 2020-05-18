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2020-05-18T15:53
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Жителям 44 российских регионов запретили заходить в леса
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РИА Новости

Жителям 44 российских регионов запретили заходить в леса

15:53 18.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
Сотрудники пожарной охраны МЧС России борются с последствиями природных пожаров в Амурской области
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует на территории более 40 регионов России, еще почти в 20 - введен частично.
"На данный момент особый противопожарный режим действует в 44 субъектах, в 19 - введен частично", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в настоящее время проводится тушение 24 очагов природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Для контроля пожарной обстановки проводится космический мониторинг, используются беспилотные летательные аппараты.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Дальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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