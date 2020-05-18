Жителям 44 российских регионов запретили заходить в леса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня, действует на территории более 40 регионов России, еще почти в 20 - введен частично.
"На данный момент особый противопожарный режим действует в 44 субъектах, в 19 - введен частично", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, в настоящее время проводится тушение 24 очагов природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Для контроля пожарной обстановки проводится космический мониторинг, используются беспилотные летательные аппараты.