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2020-05-18T15:52
https://ria.ru/20200518/1571623990.html
В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой
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РИА Новости

В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой

15:52 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек сравнил с клоунадой заявление экс-лидера запрещенного в РФ "Меджлиса крымскотатарского народа"* , народного депутата Украины Мустафы Джемилева о том, что в будущем Крым может стать украинским.
Как заявил Джемилев, в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, следующий российский президент, который придет на смену Владимиру Путину, будет "соблюдать международное право" и "вернет" Крым Украине.
"Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма", - сказал РИА Новости Бальбек.
Он отметил, что никто уже не верит бывшему лидеру меджлиса, который получал "огромные средства то на "партизанское движение" крымскотатарского населения, то на "бескровное возвращение полуострова в состав Украины".
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Как подчеркнул Бальбек, все уже поняли две непреложные истины: Крым останется российским, а выданные Джемилеву деньги "растворятся".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руслан БальбекГосдума РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНПолитика
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