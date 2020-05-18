В Госдуме сравнили слова Джемилева о будущем Крыма с клоунадой

"Старый клоун не выучил новые трюки и продолжает их исполнять, хотя никто уже не аплодирует. Вот и стоит Джемилев на паперти с протянутой рукой и просит денег в счёт якобы будущего возвращения Крыма", - сказал РИА Новости Бальбек.