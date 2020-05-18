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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T15:52
https://ria.ru/20200518/1571623957.html
Мишустин призвал глав медучреждений проконтролировать ход выплат
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РИА Новости

Мишустин призвал глав медучреждений проконтролировать ход выплат

15:52 18.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин призвал руководителей медучреждений лично проконтролировать, когда и сколько стимулирующих выплат получил каждый медработник в связи с пандемией коронавируса.
"Я еще раз обращаюсь к руководителям медицинских учреждений: проконтролируйте лично когда и сколько получили ваши сотрудники", — заявил Мишустин на совещании о стимулирующих выплатах медикам.
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По его словам, медработникам уже должны были поступить все положенные средства за апрель, а сейчас следует уже начать выплату начислений за май, причем эта работа должна быть организована по всей стране.
"Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей", — отметил Мишустин.
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