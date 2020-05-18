Мишустин призвал глав медучреждений проконтролировать ход выплат

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премьер министр РФ Премьер министр РФ Михаил Мишустин призвал руководителей медучреждений лично проконтролировать, когда и сколько стимулирующих выплат получил каждый медработник в связи с пандемией коронавируса

"Я еще раз обращаюсь к руководителям медицинских учреждений: проконтролируйте лично когда и сколько получили ваши сотрудники", — заявил Мишустин на совещании о стимулирующих выплатах медикам.

По его словам, медработникам уже должны были поступить все положенные средства за апрель, а сейчас следует уже начать выплату начислений за май, причем эта работа должна быть организована по всей стране.

"Средства на стимулирующие выплаты в регионы поступили, мы перечислили их 8 и 20 апреля, а также 9, 10 и 16 мая. И их следовало быстро довести до каждого специалиста. Не просто до медицинских учреждений, а до конкретных людей", — отметил Мишустин.